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Esenyurt’taki aile katliamında sosyal medya detayı! İşte o paylaşım

Esenyurt’taki aile katliamında sosyal medya detayı! İşte o paylaşım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.03.2025 11:43
İstanbul Esenyurt'ta 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı öldüren Tuncer Batmaz aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi. Öte yandan Tuncer Batmaz'ın olaydan önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp bizim ölme sebebimiz oldu. Çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın." ifadelerini kullandığı görüldü.
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Esenyurt’taki aile katliamında sosyal medya detayı! İşte o paylaşım
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