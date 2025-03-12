Esenyurt’taki aile katliamında sosyal medya detayı! İşte o paylaşım

İstanbul Esenyurt'ta 1 ay önce boşanan fakat birlikte yaşamaya devam eden Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın'ı öldüren Tuncer Batmaz aynı bıçakla kendi yaşamına da son verdi. Öte yandan Tuncer Batmaz'ın olaydan önce sosyal medyada paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Batmaz'ın paylaşımında, "Beni eşimden ayırıp bizim ölme sebebimiz oldu. Çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın." ifadelerini kullandığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN