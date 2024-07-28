28 Temmuz 2024, Pazar
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Esenyurt'ta yolu karıştıran sürücü dereye uçtu
İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolu karıştırınca dereye uçtu. Takla atan araç içinde sıkışan Abdullatif K. ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.