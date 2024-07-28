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Esenyurt'ta yolu karıştıran sürücü dereye uçtu

Esenyurt'ta yolu karıştıran sürücü dereye uçtu

İHA
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Giriş: 28.07.2024 13:12
İstanbul Esenyurt'ta bir sürücü, yolu karıştırınca dereye uçtu. Takla atan araç içinde sıkışan Abdullatif K. ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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