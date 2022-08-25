Esenyurt’ta yollarda su birikmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da olduğu 11 kent için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara Bölgesi'nde bugün beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te yerel olarak kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Tekirdağ'da yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

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