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Esenyurt'ta yıkılan bina yola çöktü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:52
İstanbul Esenyurt'ta kontrollü yıkım sırasında bina caddeye çöktü. O sırada çevredekiler büyük panik yaşadı.
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Esenyurt’ta yıkılan bina yola çöktü
Esenyurt'ta yıkılan bina yola çöktü
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