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Esenyurt’ta yaşlı kadına taciz iddiası sonrası ortalık karıştı: Şüpheliye meydan dayağı kamerada

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Giriş: 01.04.2024 12:21
Güncelleme:01.04.2024 12:21
Esenyurt’ta yaşlı kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliye, çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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