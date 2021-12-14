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Esenyurt’ta yangından kurtarılan anne çocuğuyla ambulansa böyle koştu

DHA
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Giriş: 14.12.2021 14:38
Esenyurt, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini kucağında çocuğuyla güçlükle dışarıya attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti.

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