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Esenyurt'ta vatandaş hastaneye koştu: İçme suyuna lağam suyu karıştı iddiası!

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Giriş: 30.05.2021 12:25
Güncelleme:30.05.2021 12:29
Esenyurt’ta yaşayan çok sayıda yetişkin ve çocuk, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastanelere akın etti. Yaklaşık 100’ün üzerinde hastanenelere müracaat olduğu öğrenilirken, hastaların kusma, ishal ve bulantı şikayetlerinin ortak olduğunu öğrenildi. Yetkililerin su örnekleri alıp konuyla ilgili inceleme yaptığı belirtildi.
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