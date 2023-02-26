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Esenyurt’ta vahşet: Karısı tarafından bıçaklanan kişi öldü

DHA
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Giriş: 26.02.2023 18:09
İstanbul Esenyurt'ta evde çıkan tartışmada karısının bıçakladığı kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis zanlıyı gözaltına aldı.
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