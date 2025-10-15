Esenyurt’ta trafik tartışması faciaya dönüştü: Araç takla attı

İstanbul Esenyurt’ta seyir halinde olan bir sürücü trafikte başla bir şoförle tartışmaya başladı. Sinirden gözü döne adam yan yoldan çıkan servis minibüsünü fark etmeyerek çarptı. Araç takla atıp yan yatarken, kaza anı da kameraya yansıdı.

