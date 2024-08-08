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Esenyurt'ta trafik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 yaralı

Esenyurt'ta trafik kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 15:05
Edinilen bilgilere göre, olay, Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde yaşandı. Trafikte tartışma yaşayan araçlarda bulunanlar kavgaya tutuştu. Trafik kavgası bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüştü. Caddede büyük paniğin yaşandığı olayda taraflar birbirlerine defalarca ateş açtı. Olayda iki kişi yaralanırken, kurşunlar bir iş yeri ve bir araca da isabet etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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