01 Aralık 2023, Cuma
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Esenyurt’ta tekel bayisinde silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Olay, geçtiğimiz hafta saat 17.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerindeki bir tekel bayi dükkanında meydana gelmişti. İddiaya göre, içeri giren 3 şahıs iş yeri sahibi Lokman S. ile tartışmaya başladı. Tartışma sebebinin alacak verecek meselesi olduğu öğrenilirken şahıslardan biri Lokman S.’nin bacağına silahla ateş etmişti. Şüpheliler dükkandan çıkarak geldikleri otomobile binip olay yerinden ayrılırken yaralanan iş yeri sahibi yere yığılmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.