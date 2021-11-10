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Esenyurt’ta tekel bayine silahlı saldırı kamerada

İHA
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Giriş: 10.11.2021 12:09
Esenyurt’ta motosikletli iki saldırgan, cadde üzerinde bulunan bir tekel bayine silahlı saldırı düzenledi. Tabanca ile 7 el ateş eden motosikletli şahıslar kayıplara karıştı. Yaşanan silahlı saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde bulunan bir tekel bayinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosiklet üzerindeki iki kişi tekel bayine doğru 7 el ateş etti. Tabancadan çıkan mermiler şans eseri kimseye isabet etmezken, tekel bayinin camlarında mermi delikleri oluştu. Motosikletli şahıslar saldırının ardından kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anları tekel bayinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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