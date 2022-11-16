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Esenyurt'ta tehlike saçan trafik lambası

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Giriş: 16.11.2022 13:57
İstanbul Esenyurt'taki bir trafik lambası tehlike saçıyor. Tehlikenin sebebi ise yayalar için yanan yeşil ışığın kısa sürede değişmesi ve ortadaki adanın darlığı. Sürekli riskle karşı karşıya olduklarını belirten yayalar, üst geçitlerinin kaldırılmasına da tepkili...
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