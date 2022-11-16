Esenyurt'ta tehlike saçan trafik lambası

İstanbul Esenyurt'taki bir trafik lambası tehlike saçıyor. Tehlikenin sebebi ise yayalar için yanan yeşil ışığın kısa sürede değişmesi ve ortadaki adanın darlığı. Sürekli riskle karşı karşıya olduklarını belirten yayalar, üst geçitlerinin kaldırılmasına da tepkili...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN