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05.02.2020

Esenyurt’ta taksiciler birbirine girdi ortalık savaş alanına döndü |Video

Esenyurt’ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafları yatıştırdı. Sabah saatlerinde tekrar toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtından mermi girişi olduğu öğrenildi.



TAKSİLERİN CAMLARINI KALDIRIM TAŞI İLE KIRDILAR
Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı görüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırdı.

DEVLET HASTANESİ ACİLİNDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.


Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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