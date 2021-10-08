Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi

Esenyurt'ta aynı gün içerisinde çekilen iki görüntüde vatandaşların mağduriyeti kameralara yansıdı. İlk görüntüde yoğun trafik olduğu gerekçesiyle yolcuyu indirmeye çalışan taksici, inmek istemeyen ve video çeken yolcuya fiziki ve sözlü tacizde bulundu. İkinci görüntüde ise, yolcunun gideceği mesafeyi beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu söyleyerek yolcuları almadığı görüldü.

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Son günlerde sıkça karşılaştığımız taksici terörüne bir yenisi daha eklendi. Esenyurt'ta aynı gün içerisinde yaşanan iki olayda, taksicilerin vatandaşlara yaşatmış olduğu mağduriyet kameralara yansıdı. İlk görüntüde Beylikdüzü'nde bulunan AVM'ye gitmek için taksiye binen bir üniversite öğrencisi, kısa mesafe gideceği için taksiden indirilmeye çalışıldığı görüldü. Görüntülerin devamında taksiciye tepki göstermek için telefonu ile video çeken genç, taksici tarafında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. İkinci görüntüde ise bir vatandaşın gideceği mesafeyi beğenmeyen taksici, değişim saati olduğunu söyleyerek yolcuyu almak istemediği görüldü. Duruma sinirlenen vatandaş ise taksiciye bağırarak tepkisini gösterdi.