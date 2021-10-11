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Esenyurt’ta sopa ve kalasların konuştuğu laf atma kavgasında ortalık savaş alanına döndü

İHA
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Giriş: 11.10.2021 10:28
Esenyurt’ta bir iş yerinin çıkışında başlayan laf atma tartışması kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine sopa ve kalaslarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına dönerken o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, akşam saatlerinde Esenyurt - Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iş çıkışında laf atma sebebi ile başlayan tartışma, tarafların arkadaşlarının da katılması ile hararetlenerek kavgaya dönüştü. Sopa ve kalasların havada uçuştuğu olayda işyerinde maddi hasar oluşurken kavgaya karışan bazı vatandaşlar ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmaya çalışsa da işyeri savaş alanına döndü. Onlarca şahsın birbirine saldırdığı o anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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