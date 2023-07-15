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Esenyurt'ta sokak ortasında otomatik av tüfeğiyle çatışma! Emniyet devreye girdi

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Giriş: 15.07.2023 16:17
İstanbul Esenyurt'ta çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tartıştıkları 2 kişiye kurşun yağdıran şüpheliler yakalandı. Olayda kullanılan silahlardan 2'sinin kurusukı birinin ise yarı otomatik av tüfeği olduğu öğrenildi.
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