25 Haziran 2024, Salı
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Esenyurt'ta sır olay! Boş arazide ceset bulundu
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir sitenin yanındaki boş araziden gelen kötü koku üzerine yapılan incelemede, arazide bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından ceset adli tıp morguna kaldırıldı.