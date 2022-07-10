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Esenyurt'ta sel felaketi | sağanak gece geldi, bodrum katlarda su baskınları yaşandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2022 18:55
Peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul’da dün akşam saatlerinde havanın soğumasının ardından gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Esenyurt'ta kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu, birçok ev ve işyerini su bastı. Selin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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