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Esenyurt’ta pes dedirten olay! Polise saldırdı: Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez

DHA
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Giriş: 25.04.2022 13:36
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde site yönetimi ile sitede oturan polis memuru arasında çıkan tartışma sonucunda, polis memuru Y.E. hem dövüldü hem de silahı alındı. Güvenlik  görevlisinin polis memuruna saldırırken “Emrimde 20 tane adam var. Ben mafyayım senin polisliğin bana sökmez.” ifadelerini kullandığı akılalmaz anlar sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polisi darbeden 6 kişi şahıs yakalandı.
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