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Esenyurt’ta pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' kavgası

İHA
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Giriş: 30.10.2021 09:34
Esenyurt’ta kapalı Pazar alanında pazarcılar arasında ‘tezgahımı devirdin’ kavgası polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada pazarcılar birbirine tahta kasaları fırlatması cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, öğlen saatlerinde Akevler Mahallesi'nde bulunan kapalı Pazar alanında meydana geldi. İddia göre, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi. Pazarcılar arasında 'tezgahımı devirdin' tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı. Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.
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Esenyurt’ta pazarcılar arasında ’tezgahımı devirdin’ kavgası
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