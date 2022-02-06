Esenyurt'ta park halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

Esenyurt’ta park halinde bulunan otobüs alev topuna döndü. İETT garajında sefere çıkmak için bekleyen otobüsün motor kısmında yangın çıkarken, araç kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Çevrede bulunan diğer araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 3 otobüs hasar gördü. Otobüsün alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.