Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta otomobilde beraber yolculuk yaptığı arkadaşını çıkan tartışmada silahla yaralayan şahıs karakola giderek teslim oldu. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Murat Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekinci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.