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Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

Esenyurt’ta otomobilde tartıştığı arkadaşını silahla vurdu: 1 ağır yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 09:08
Esenyurt’ta otomobilde beraber yolculuk yaptığı arkadaşını çıkan tartışmada silahla yaralayan şahıs karakola giderek teslim oldu. Ağır yaralanan sürücü Hüseyin Murat Ekinci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekinci’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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