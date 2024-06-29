29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Esenyurt'ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 18:26
Esenyurt'ta motosiklet kasklı bir şüpheli, 'alacak verecek' meselesi nedeniyle aralarında husumet olan kişinin oto galerisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, şüpheli kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
Esenyurt’ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta oto galeriye silahlı saldırı kamerada
A Haber Ege’de yangın bölgesinde
A Haber Ege'de yangın bölgesinde
Çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı
Çukura düşen forklift vinç yardımıyla kurtarıldı
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
Kocasını, sorguda, sevgilisinin öldürdüğünü itiraf etti
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
İnsan hakları siyaset belgesi yolda!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Dillere destan Van kahvaltısı!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
Konserve ton balığı tüketenler dikkat!
İran’da seçim ikinci tura kaldı!
İran'da seçim ikinci tura kaldı!
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Gri listeden çıkmasının yansımaları nasıl olacak?
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Daha Fazla Video Göster