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Esenyurt’ta oto fareleri iş başında: Bir gecede 3 otomobili böyle soydular

Esenyurt’ta oto fareleri iş başında: Bir gecede 3 otomobili böyle soydular

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 11:42
Güncelleme:28.10.2024 11:42
Esenyurt’ta lüks otomobillere dadanan oto fareleri gece saatlerinde 3 otomobilin camını kırarak hayalet ekranları çaldı. Ardından, iddiaya göre hızını alamayan aynı hırsızlar Esenyurt’ta bulunan bir oto galeriyi soyma girişiminde bulundu. O anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.
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