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Esenyurt'ta otelden alkol satan iş yerine geçiş... Polis ekipleri fark etti! Yalanı bu görüntü çürüttü

DHA
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Giriş: 12.05.2021 14:13
Güncelleme:12.05.2021 14:23
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya ilişkin denetimler sürüyor. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bulunan bir otelden girilebilen tekel bayisinde gizli şekilde alkol satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ardından asayiş polisleri, tekel bayisi ve oteli takibe aldı. Yapılan takipte, otele giren kişilerin ellerinde alkollü içeceklerin olduğu poşetlerle çıktığını görülünce baskın düzenlendi.
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