Esenyurt'ta önüne geleni bıçakladı! 10 kişiyi yaralayan saldırgan ifadesinde ne dedi?

Dün İstanbul Esenyurt'ta 27 yaşındaki bir kişi sokakta adeta dehşet saçtı. Sokakta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan daha önceden bir doktorun odasını da kullanılamaz hale getirmişti. Soruşturmadaki gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.

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