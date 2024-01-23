23 Ocak 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt'ta önüne geleni bıçakladı! 10 kişiyi yaralayan saldırgan ifadesinde ne dedi?

Esenyurt'ta önüne geleni bıçakladı! 10 kişiyi yaralayan saldırgan ifadesinde ne dedi?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.01.2024 14:03
Dün İstanbul Esenyurt'ta 27 yaşındaki bir kişi sokakta adeta dehşet saçtı. Sokakta 10 kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırgan daha önceden bir doktorun odasını da kullanılamaz hale getirmişti. Soruşturmadaki gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Evler kara gömüldü
Evler kara gömüldü
10 kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltında
10 kişiyi bıçaklayan saldırgan gözaltında
Eskişehir’de cinayet anı kamerada
Eskişehir'de cinayet anı kamerada
Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu!
Fren yerine gaza bastı 8 metreden uçtu!
Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı
Arkadaşının kafasını kesip balkondan attı
Bayrampaşa’da trafikte tartışma kanlı bitti!
Bayrampaşa'da trafikte tartışma kanlı bitti!
Ataşehir’de korku dolu anlar!
Ataşehir'de korku dolu anlar!
Kadir Yasak’a müebbet ceza
Kadir Yasak'a müebbet ceza
8 milyon euroluk soygunda lüks saat detayı
8 milyon euroluk soygunda lüks saat detayı
6 günde 9 cansız beden
6 günde 9 cansız beden
Esenyurt’ta saldırgan 10 kişiyi bıçakladı
Esenyurt'ta saldırgan 10 kişiyi bıçakladı
Ataşehir’de iş yeri yangını!
Ataşehir'de iş yeri yangını!
Daha Fazla Video Göster