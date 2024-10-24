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Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Bakın etleri nasıl taşıdı

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Bakın etleri nasıl taşıdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 16:25
İstanbul Esenyurt'ta hijyen kurallarını hiçe sayan kasap çıplak elleriyle taşıdığı etlerin üstüne kirli kartonları koyarak aracına yükledi. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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