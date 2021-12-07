Esenyurt’ta mahalle muhtarından eski sevgilisine darp ve tehdit iddiası

Esenyurt’ta mahalle muhtarı sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın, dehşeti yaşadı. Sevgilisi tarafından defalarca darp edildiğini ve kendisine iftira atıldığını iddia eden kadın, adli işlem başlattı. Çocuğunun başına bir şey gelmesinden endişelendiğini ifade eden kadın ise, “Dayanamıyorum artık yaşadıklarım son bulsun” diyerek yetkililerden yardım istedi.

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İddialara göre, bu seferde Esenyurt'ta M.K. isimli kadın, eski sevgili dehşeti yaşadı. Mahalle muhtarlığı yapan sevgilisinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan M.K., aradan geçen yaklaşık 5 aylık sürede psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Eski sevgilisinin, kendi adına sosyal medyada sahte hesaplar açtığını ve bu hesaplarda kendini hayat kadını gibi tanıttığını belirten M.K., "Bir seferinde ise bu adam, oğlumun okuluna giderek benim hayat kadını olduğumu söyledi. Oğlumun okuldan atılması için müdüre baskı yaptı" dedi. Tehdit ve iftiralarının dışında ise eski sevgilisi tarafından muhtarlık ofisinde dahi darp edildiğini iddia eden kadın, o anlarda ne yapacağını bilemeyerek sadece fotoğraf çektiğini söyledi. Yaşadıkları ile ilgili olarak yakın zamanda adli işlem başlatan M.K, şiddet ve iftiraların bir an önce son bulmasını istersen, eski sevgilisinin ise kendisine ve ailesine zarar vermemesi için koruma talep etti.