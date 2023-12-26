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Esenyurt'ta kuryeye dayak kamerada

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Giriş: 26.12.2023 09:35
Ufuk Caddesi üzerinde yan yana ilerleyen bir araç ile motosikletli arasında tartışma yaşandı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından araç sahibi otomobili yolun ortasında durdurdu. Şoförün yanında oturan kişi hemen araçtan inerek kuryeye saldırmaya başladı. Yumruklu saldırıya çevredekiler anında müdahale ederek motokuryeyi korumaya çalıştı. O anlar bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt’ta kuryeye dayak kamerada
Esenyurt'ta kuryeye dayak kamerada
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