26 Aralık 2023, Salı
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Esenyurt'ta kuryeye dayak kamerada
Ufuk Caddesi üzerinde yan yana ilerleyen bir araç ile motosikletli arasında tartışma yaşandı. Sebebi bilinmeyen tartışmanın ardından araç sahibi otomobili yolun ortasında durdurdu. Şoförün yanında oturan kişi hemen araçtan inerek kuryeye saldırmaya başladı. Yumruklu saldırıya çevredekiler anında müdahale ederek motokuryeyi korumaya çalıştı. O anlar bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.