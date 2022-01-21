21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta köpeklerin kovaladığı kişi, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esenyurt’ta köpeklerin kovaladığı kişi, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 11:20
Esenyurt’ta, bir kişi kendisini kovalayan köpeklerden kaçtığı sırada akan trafikte yola düştü. Otomobil çarpmasından kıl payı kurtulan kişinin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Kaldırımda yürüyen kişiyi köpekler kovalamaya başladı. Korkan adam, koşmaya başladı. Kendini yola atan kişi, bu sırada seyir halinde olan bir otomobilin önüne düştü. Sürücü son anda fren yaparken, köpeklerden kaçan kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esenyurt’ta köpeklerin kovaladığı kişi, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu
Esenyurt’ta köpeklerin kovaladığı kişi, otomobil altında kalmaktan son anda kurtuldu
Doğu karadeniz’de karla mücadele!
Doğu karadeniz'de karla mücadele!
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
Randevu almasını isteyen doktora saldırdı
Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!
Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!
Esenyurt’ta marketten binlerce liralık ton balığı çaldılar
Esenyurt’ta marketten binlerce liralık ton balığı çaldılar
Kuzey Kutbu’na gittiler!
Kuzey Kutbu’na gittiler!
Canlı yayında dehşeti yaşadı!
Canlı yayında dehşeti yaşadı!
Sultanbeyli’de kamyonetin ezdiği köpek öldü
Sultanbeyli’de kamyonetin ezdiği köpek öldü
10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi
Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Daha Fazla Video Göster