21 Ağustos 2024, Çarşamba
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Esenyurt'ta komşu kavgasında pompalı tüfekli saldırgana özel harekat operasyonu
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede yaşanan komşu kavgası sonrası pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş eden şahıs, özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.