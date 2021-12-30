Esenyurt’ta kazadan sonra kaçan sürücü yakalanınca soyundu...

Esenyurt’ta dakikalar içerisinde birden fazla kazaya karıştıktan sonra aracından inip kaçmaya başlayan şahıs, diğer sürücüler tarafından yakalandı. Vatandaşların elinden kurtulmak için kıyafetlerini çıkaran sürücü ise o anlarda “Beni bırakın, gitmem gerek” diyerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Sıra dışı kaza tartışması ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre birden fazla araca çarparak duran şahıs, kazanın şokunu atlattıktan sonra aracından inerek kaçmaya başladı. Akan trafiğe aldırmadan yoldan karşıya geçen şahıs, diğer sürücüler tarafından fazla uzaklaşamadan yakalandı."Kıyafetlerini çıkartıp, kurtulmaya çalıştı"Vatandaşların öfkesi ile karşılaşan araç sürücüsü ise çareyi kıyafetlerini çıkartmakta buldu. tek tek üstündeki kıyafetleri ve ayakkabılarını çıkaran şahıs, "Beni bırakın, gitmem lazım" diyerek kaçmayı denese de öfkeli sürücülerin elinden kaçamadı. O sırada yoldan geçen bir polis arabasını durduran vatandaşlar, araçlarına çarpan şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri araç sürücüsünü yasal işlemler için karakola götürürken, yaşanan o sıra dışı tartışma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.