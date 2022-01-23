Esenyurt’ta kayak pistine dönen yol sürücülere zor anlar yaşattı! Peş peşe meydana gelen kazalar kamerada

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kar yağışı şoförlere oldukça zor anlar yaşattı. İlçede adeta kayak pistine dönen yolda peş peşe meydana gelirken o anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da geçen gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı sabah sularında etkisini artırarak Esenyurt'a beyaz gelinlik giydirdi. Ara yollarda buz tutan yollar şoförlere çok zor anlar yaşattı.

O ANLAR KAMERADA

Kayak pistine dönen yolda peş peşe trafik kazası yaşanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken arabalarda maddi hasarlar meydana geldi.

Kameralara yansıyan bir kazada ticari taksinin kayarak başka bir taciri taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçların bir polis aracına da çarptıkları görülüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan çıkmayan bir minibüsün vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor.

İlçede kar yağışı ise aralıklı olarak devam ediyor.