26 Ocak 2022, Çarşamba
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Esenyurt'ta karda kayıp düşen vatandaşlar kamerada
Esenyurt'ta son günlerde başlayan kar yağışından sonra sokaklara çıkan vatandaşlar, farklı görüntüler oluşturdu. Kar ve buz kaplı yollarda yürümeye çalışan vatandaşlar kayarak yere düşerken, bazı vatandaşların ise saatlerce uğraşıp yaptığı kardan adamlar yıkıldı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.