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Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğradı

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Giriş: 04.01.2024 16:55
Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt’ta silahlı saldırı kamerada
Esenyurt'ta silahlı saldırı kamerada
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