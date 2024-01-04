04 Ocak 2024, Perşembe
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Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi silahlı saldırıya uğradı
Esenyurt'ta kahvehaneden çıkan bir kişi otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.