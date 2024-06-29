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Esenyurt’ta kadınlar arasında taşlı bıçaklı kavga

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.06.2024 16:40
Esenyurt’ta bir binadan çıkan kadınlar, henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda binadan çıkan kadınlardan birisinin elindeki taş ve bıçakla diğer kadını kovaladığı görüldü. Mahallelinin araya girmesiyle son bulan kavgada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
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