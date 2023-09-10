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Esenyurt'ta kadına şiddet kamerada! Polis anında müdahale etti...

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Giriş: 10.09.2023 18:38
İstanbul Esenyurt’ta bir çift, yolda yürüdükleri esnada tartışmaya başladı. Öfkeli adam kadına vurmaya başlarken, o sırada çevrede bulunan polisler olaya müdahale etti. Saldırgan gözaltına alındı. Kadının, "Yapmayın" dediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Esenyurt’ta kadına şiddet kamerada!
Esenyurt'ta kadına şiddet kamerada!
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