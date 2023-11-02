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Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi: Polisten kaçarken yakalandı

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Giriş: 02.11.2023 13:47
Esenyurt'ta kaçak göçmenlere yönelik denetimde, tek tek iş yerlerine giren polis ekipleri, çalışan yabancı uyrukluların evrak ve GBT sorgulamasını yaptı. Tespit edilen bir kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne gönderilirken denetim sırasında polislerden kaçan bir kişi, kovalamaca sonrası ara sokakta yakalandı.
Esenyurt’ta kaçak göçmen denetimi
Esenyurt'ta kaçak göçmen denetimi
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