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Esenyurt'ta inanılmaz olay! Bina önüne geldi ayakta tuvaletini yaptı | O anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 14.07.2024 15:07
İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs geldiği bina önünde ayakta tuvaletini yaptı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, görüntüleri izleyenler gözlerine inanamadı.
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