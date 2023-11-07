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Esenyurt'ta ilginç olay! Yediler içtiler hesabı ödemeden kaçtılar

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Giriş: 07.11.2023 10:44
İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir kebapçıya gelen 2 kişi yemek sipariş etti. 900 liralık yemek yiyen ikili, çay içme bahanesiyle geçtikleri restorantın bahçesinden hesap ödemeden kaçtı.
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