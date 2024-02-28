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Esenyurt’ta ilginç anlar kamerada

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Giriş: 28.02.2024 13:35
Olay, dün öğle saatlerinde Akevler Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen A.E. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak üzerinde bir süre garip şekilde yürüdükten sonra kendini yere bıraktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın durumunu kontrol etmeye çalışan bir sağlık çalışanının müdahalesi ilginç anlara sahne oldu. A.E. kadın sağlık çalışanının uyandırma çabaları sonrasında evdeki yatağından kalkar gibi esneyerek uyandı. A.E. tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
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