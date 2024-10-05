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Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

Esenyurt’ta iki aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 14:48
İstanbul Esenyurt’ta aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin silahlı kavgasında sokak birbirine girdi. Çıkan çatışmada 3 kişi yaralanırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İki aile arasında kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
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