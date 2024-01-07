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Esenyurt'ta İETT otobüsünün kaza anı kamerada

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Giriş: 07.01.2024 16:54
Esenyurt'ta İETT otobüsünün refüje çıkarak direğe çarptığı ve 8 kişinin yaralandığı kaza anı, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı
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