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Esenyurt'ta hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti

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Giriş: 05.07.2023 16:43
Esenyurt'ta bir markete giren şüpheliler 3 dakika içerisinde yaklaşık 80 bin lira değerinde sigara çaldı. Kasadaki yaklaşık bin 600 TL parayı da çalan şüpheliler sigara standını da alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık sırasında cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan bir vatandaş ise, hem kayda devam etti hem de polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler polis ekipleri olay yerine gelmeden, marketteki sigara standını da alarak kayıplara karıştı.
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