05 Temmuz 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Esenyurt'ta hem görüntü çekti hem hırsızları ihbar etti
Esenyurt'ta bir markete giren şüpheliler 3 dakika içerisinde yaklaşık 80 bin lira değerinde sigara çaldı. Kasadaki yaklaşık bin 600 TL parayı da çalan şüpheliler sigara standını da alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık sırasında cep telefonu kamerasıyla kayıtta olan bir vatandaş ise, hem kayda devam etti hem de polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler polis ekipleri olay yerine gelmeden, marketteki sigara standını da alarak kayıplara karıştı.