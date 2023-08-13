Esenyurt'ta hayalet ekran hırsızını bekçi yakaladı o anlar kamerada!

Esenyurt'ta otomobilin 'hayalet ekran' denilen gösterge panelini çalmaya çalışan hırsız, işe giden mahalle ve çarşı bekçisi tarafından suçüstü yakalandı. Karşısında bekçiyi gören hırsız, kaçmaya kalkıştı ancak aynı bekçi tarafından kısa sürede yakalandı. Bekçinin hırsızı fark ettiği anlar ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik kamerasına hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.