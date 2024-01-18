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Esenyurt'ta genç kızın telefonunu kapkaç yapan hırsızı mahalleli darp etti: O anlar kamerada

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Giriş: 18.01.2024 15:04
Esenyurt'ta sokakta yürüyen genç kızın telefonunu kapıp kaçan hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Telefonu geri veren şüpheli, mahalleliye "Sokakta kalıyorum, bana yardım edin. Aranızda insan yok mu" derken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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