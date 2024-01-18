18 Ocak 2024, Perşembe
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Esenyurt'ta genç kızın telefonunu kapkaç yapan hırsızı mahalleli darp etti: O anlar kamerada
Esenyurt'ta sokakta yürüyen genç kızın telefonunu kapıp kaçan hırsız, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak darp edildi. Telefonu geri veren şüpheli, mahalleliye "Sokakta kalıyorum, bana yardım edin. Aranızda insan yok mu" derken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.