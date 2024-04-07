07 Nisan 2024, Pazar
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Esenyurt’ta genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı
Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düşen genç kızın ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeş ve kız arkadaşı gözaltına alındı.