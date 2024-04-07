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Esenyurt’ta genç kızın ölümünde "cinayet" şüphesi: Kız kardeşi ve arkadaşı gözaltına alındı

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Giriş: 07.04.2024 14:22
Esenyurt’ta 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düşen genç kızın ölümünde olay sırasında evde olduğu iddia edilen kız kardeş ve kız arkadaşı gözaltına alındı.
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