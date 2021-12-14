Esenyurt'ta genç kadının dehşet anları!

Son dakika haberine göre: İstanbul'un Esenyurt ilçesinde lüks bir sitede genç kadın kabus dolu anlar yaşadı. Gece saatlerinde genç kadını takip eden sapık, asansörde genç kıza tecavüz girişiminde bulundu. Genç kadın direnince başarılı olamayan sapık, genç kadına tekme atarak asansörden inip kaçtı.

Olay, 11 Aralık günü saat 04.30 sıralarında İstanbul'da bulunan bir rezidansta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.A. gece genç bir kızı takibe alarak evine kadar takip etti..



ÇİTLERDEN ATLAYIP TAKİPE DEVAM ETTİ

Genç kız güvenlikli ve lüks bir siteye girince A.A. siteye giriş için başka bir yol aramaya başladı. Güvenlikten dolayı siteye giremeyen A.A., çitlerin üzerinden atlayarak sitenin arka bahçesine girip genç kızı takibe devam etti.



ASANSÖRDE TECAVÜZ ETMEYE KALKTI

Genç kızın arkasından asansöre binen A.A., asansörün kamerasının açısını bozduktan sonra genç kıza sarkıntılık yapmaya başladı. Şahıs daha sonra yere düşürdüğü genç kıza tecavüz etmeye kalkıştı.

TEKME ATIP KAÇTI

Genç kız direnince başarılı olamayan A.A., genç kıza tekme atarak asansörden inip kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan genç kız, sitenin güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Genç kızı evine çıkartan güvenlik görevlileri polisi aradı..

POLİS TECAVÜZCÜYÜ SIKI DEDEKTİF TAKİBİ SONUCU YAKALADI

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi..

