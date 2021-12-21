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Esenyurt'ta gasp edilen kanser hastası yaşlı kadın yerde metrelerce sürüklendi

İHA
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Giriş: 21.12.2021 10:33
Esenyurt’da kanser hastası yaşlı kadın gaspçıların hedefi oldu. ATM’den para çektikten sonra evine giden kadın, bir şahsın saldırısıyla yerde metrelerce sürüklendi. Kadını ATM’den beri takip eden gaspçı ise çantayı alarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlarsa anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre para çekerek evine doğru giden Zinet A. isimli kanser hastası yaşlı kadın, kendisini ATM'den beri takip eden bir şahsın saldırısına maruz kaldı. Bir ara sokakta çevrede kimsenin olmadığından emin olan gaspçı, arkasından gelerek kadının çantasını almaya çalıştı. Yaşlı kadın, çantasını vermek istememesi üzerine gaspçı tarafından metrelerce sürüklendi. Olay sonrasında çantayı çalan şahıs kayıplara karışırken, gasp edilen kadının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o gasp anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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